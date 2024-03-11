羽毛球奧運測試賽　安洗瑩封后中國擸3冠

作為巴黎奧運測試賽的法國羽毛球公開賽周日結束，女單「世一」南韓的安洗瑩力挫宿敵日本的山口茜，成功捧盃，為4個月後的奧運會注下強心針，而中國隊今站盡顯強勢，狀態火熱的石宇奇，在男單勇挫泰國的世界冠軍昆拉武特，今季參加三站比賽已取得兩冠一亞，奧運年迎來好兆頭。

因傷休戰作調整後的安洗瑩，已將狀態逐漸提升，來到奧運主場舉行的法國賽愈戰愈勇，決賽與日本名將山口茜打得精彩，在落後一局的情況下以18比21、21比13、21比10成功逆轉，並贏得她生涯第2個法國賽冠軍，同時也是今季她的第2個錦標。

至於今站的大贏家是中國羽隊，他們奪走了男單、女雙及混冠軍。被列為男單2號種子的石宇奇在決賽對戰泰國的世界冠軍昆拉武特，雙方爭持激烈最後石宇奇以22比20及21比19力壓對手驚險奪冠，這是他今季的第二冠。

此外，中國隊頭號混雙陳清晨／賈一凡在決賽與日本組合松山奈未／志田千陽爭逐，結束中國隊在曾落敗15比20的劣勢下反勝，以12比21、21比19及24比22逆轉成功，奪得今季首冠，為爭取衞冕奧運金牌注下強心針。