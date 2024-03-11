七欖挑戰者系列賽烏拉圭站　港欖男隊奪亞

香港男子七人欖球隊周一（11日）出戰「世界七人欖球挑戰者系列賽」烏拉圭站賽事，決賽以0：28不敵烏拉圭得亞軍，積分榜暫列第5。女子組方面，港隊於8強惜負烏干達，最終以第7名完成。

香港男子七欖隊1月於杜拜站得第7名，今站表現回勇，小組賽3戰全勝以B組首名晉級，其中一場以42：7大勝日本，創下兩隊交鋒史上最大的勝仗比分。港隊於8強26：7擊敗湯加，其後4強再憑李卡度開段兩次達陣，加上麥古洛在第9分鐘達陣，以21：14淘汰肯雅。港隊於決賽大戰東道主烏拉圭，以0：28告負得亞軍。

「世界七人欖球挑戰者系列賽」前4名球隊將晉級5月馬德里舉行的總決賽，跟「滙豐世界七人欖球系列賽」尾4球隊進行一次升、降級的附加賽，成績最好的4支球隊將獲2025年世界七人欖球系列賽的全年參賽權。港隊於積分榜上由第7升上第5，晉級形勢漸佳。

香港男子隊教練高勳（Jevon Groves）表示：「我對球隊在本周末的表現非常滿意，經過杜拜第一站比賽後，大部份人都覺得躋身五月總決賽是遙不可及，但他們在這裡表現應有的實力，我們已有好一段時間沒發揮到我們最好的一面，但在這周末、在這級別的比賽，是我們隊員齊心合力，打得最好的一次。」

女子組方面，港隊於B組擊敗肯雅和巴布亞新幾內亞，小組賽取2勝1負晉級，其後於8強以17：22不敵烏干達，最終以第7名完成賽事。