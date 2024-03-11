【英超】車仔神經刀　等睇入球騷

今輪英超壓軸戰，車路士主場硬撼紐卡素。車仔係今季英超「神經刀」，表現極度飄忽往往估佢唔到，但「喜鵲」於聯賽入得又失得，絕對係癲鳳鬥狂龍格局，3.5球入球大值得捧場。（Now 621及611周二凌晨4時直播）

車仔近年瘋狂使錢，高價買入多名具潛力嘅新星，好似安素費南迪斯、梅迪歷、摩西斯卡些度及高爾彭馬等，但陣中太多小將，確係需要一啲經驗豐富嘅球員帶住。可惜老將堤亞高施華同隊長列斯占士傷多過踢，副隊長芝維爾都係近期先復出，欠缺老大哥壓場下，演出總係時好時壞。佢哋以「Under dog」姿態下可贏熱刺、打和曼城同阿仙奴，但對住實力稍遜嘅賓福特、狼隊同愛華頓就贏唔到，難以捉摸。其中上月英聯盃決賽面對天殘地缺嘅利物浦，被全面睇好下反而唔識踢，最終加時輸波失冠，話佢哋係神經刀亦不為過。

作客嘅紐卡素亦唔好得幾多，呢支上季前4分子，諗住有大水喉入主後今季可以大展拳腳，點知自從歐聯出局後好似散晒咁，加上傷兵一大籮，包括鋼門尼克普比、哥林威爾遜同祖連頓等，真係冇晒計。

其實單睇聯賽，「喜鵲」27輪攻入57粒，火力唔算失禮，不過失咗45粒就猶如不設防，尤其係高大左閘丹般恩轉身同速度慢，經常被對手針對成為缺口，右閘捷比亞今仗亦因傷倦勤，防守雪上加霜。睇番「喜鵲」近9場聯賽只得3勝，有8次開4球或以上，今仗隨時以攻代守，3.5球入球大更好路。

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