C朗離門3碼失機　艾納斯亞冠盃8強出局

周二(12日)凌晨亞冠盃8強次回合，沙特阿拉伯豪門艾納斯主場出擊，巨星C朗離門3碼「世紀失機」射出界放生對手，結果同阿聯酋艾阿恩踢足120分鐘，兩回合合計打和4比4，需要互射12碼分勝負，艾納斯另外3位球星波索域、阿歷士迪尼斯、奧達維奧艾美臣都宴客，導致落敗出局，可以話「球星大崩壞」。

今場大戰過程峰迴路轉，艾納斯首回合作客輸0比1，返回主場反攻不成，再連失2球，一度總比數落後0比3，球隊先至如夢初醒，上半場補時由加列比入波追番1球。

換邊之後，艾納斯大反擊，奧達維奧艾美臣右路傳中，導致對手擺烏龍追至2比2，艾納斯攻勢陸續有來，拿查美起腳，被門將撲出，C朗離門3碼補射，竟然唔中目標，呢位葡萄牙國腳仲有1次射門中楣，腳風非常唔順。

戰至72分鐘，艾納斯嘅巴西國腳阿歷士迪尼斯射入罰球，協助球隊反超前3比2，法定時間兩回合合計打和3比3，需要踢加時。

艾阿恩喺加時先入波，總比數領先4比3，C朗曾經連環起腳，都無功而還，直至118分鐘，艾納斯獲得12碼，由C朗射入，次回合贏4比3，兩回合合計打和4比4。

互射12碼階段，艾納斯嘅前國米中場波索域率先宴客，阿歷士迪尼斯、奧達維奧艾美臣都射失，只有C朗射入，反觀艾阿恩3射全中，贏3比1打入4強。

艾納斯喺亞冠盃出局，加上聯賽落後榜首希拉爾12分，奪冠機會渺茫，恐怕C朗今季又面臨錦標「失收」。