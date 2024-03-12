蛻變下成長　李卓耀目標爭奧運金牌

港羽毛球男單主將李卓耀一向予人「自信」、「直率」之感，隨着歲月洗禮，他早已從昔日「明日之星」，蛻變成港隊主力，談吐亦多了幾分穩重，今年巴黎奧運，這位27歲的球手能否為香港取得佳績，殺上世界頭3甚至贏得夢寐以求的奧運金牌呢？圖、文：鄧文滔

相信大部分球迷，都是從「卓耀」2019年勇奪羽毛球香港公開賽冠軍，開始認識這位球手，當時「卓耀」在奪標過程先後擊敗石宇奇、安賽龍及金廷3位頂級球手，成為一時佳話。如今5年過去，「卓耀」坦言自己成長了不少：「以前可能當心情低落，就不想去練波，但我現在會逼自己，不論身邊發生甚麼事都要出席練習，因為我想每天都變得更強，才有能力挑戰世界頂尖球手。」

穩定交出成績爭取認同

也許正是這種對勝利的渴望，才令「卓耀」在國際舞台不斷取得進步，其實他去年的成績相當不俗，先後打入泰國和德國羽賽決賽，今年1月更得到前奧運男雙金牌得主蔡贇稱讚，換着以往的「卓耀」，可能早已得意忘形，不過他坦言對自己的發揮未感滿意，他淡然道：「當得到蔡贇的讚賞後，無疑令信心有所提升，但我很清楚自己表現未夠穩定，不能太容易自滿，因為只有穩定地交出成績，才配得上得到別人的認同。」

李卓耀目前已獲羽總提名競逐「香港傑出男運動員」，其世界排名亦達第13位，有望首度出戰奧運，他毫不緯言盼衝擊奧運金牌，或許有人會擔心「卓耀」設下如此宏大的目標，會為自己帶來極大壓力，但他顯然已準備好應對這一切：「目標很清晰，就是爭奧運金牌；想贏波就預咗有壓力，我反而覺得有這些壓力驅使，隨時會激發出超乎想像的表現！」

此外，李卓耀期望將來把世界排名提升至頭3位：「我希望有朝一日能升上世界頭三，並連續一兩年保持這個排名，這樣才會被世界認可為Top 3。」記者問：「想幾時升上頭3？」李卓耀不假思索，眼神一如既往般堅定地回答：「今年！」

值得一提，2023年度香港傑出運動員選舉」公眾網上投票在本周日(17日)截止，李卓耀呼籲大家選出心目中的傑出運動員。

改善球路貼近項尖水準

香港羽毛球男單代表隊去年歷盡風雨，馬來西亞籍的黃達明突然辭職，到年中才改由前世界亞軍黃綜翰走馬上任，李卓耀指對方較注重力量方面的訓練，起初需時適應，但其後發現自己逐漸有能力與其他國際高手抗衡，他感嘆道：「雖然黃教練剛上任後，安排的訓練令我們很疲累，但出外比賽後發現，他的訓練方式使大家的球路更貼近世界一流水準。」

新教練黃綜翰：佢有條件奧運衝牌

「卓耀」又透露黃綜翰一個舉動，使他對對方充滿敬意：「他（黃綜翰）是一位很熱愛羽毛球的教練，因為他除了訓練時會陪我們打球，甚至一齊做健身時都會盡量盡量與我們舉同一個重量，令大家更加有動力推動自己，努力達至教練對我們的要求。」

訪問當日，碰巧黃綜翰到場主持訓練，他受訪時不忘大讚李卓耀，有衝擊大賽獎牌的潛力：「我覺得『卓耀』已漸漸擁有力與世界前8水平球手競爭，而且他天生擁有一股不服輸的心態，只要他加以改進，絕對有條件衝擊奧運獎牌。」

李卓耀檔案

出生日期：1996年8月28日（27歲）

主項：男單

近年成績：

德國羽毛球公開賽 亞軍 （2023）

泰國羽毛球公開賽 亞軍 （2023）

香港羽毛球公關賽 冠軍 （2019）