前法拉利車手馬沙提控 　向F1索償1.5億鎊

新一季F1剛剛開鑼，場外的話題比起戰場上更加精彩，前法拉利車手馬沙已向倫敦高等法院提出訴訟，控告F1、國際汽聯及前F1主席艾利史東，並要求重新授予他2008年的總冠軍銜頭及最高的1.5億英鎊的賠償。

馬沙於2008年以一分之差不敵於當時效力麥拿侖的咸美頓，錯失了F1車手總冠軍頭銜，位列亞軍，而馬沙認為是當時雷諾車手小畢奇故意撞車，引發安全車出動，令他的隊友阿倫素獲得該站冠軍，咸美頓獲次席，而當時馬沙由於一次失誤的停車，導至加油管仍然接着戰車，浪費了時間而未能得分。

15年後這位前巴西車手提出訴訟，代表馬沙的律師團隊在聲明表示：「馬沙尋求宣布國際汽聯違反了規定，未能及時調查2008年新加坡大獎賽中撞車事件，如果國際汽聯採取了適當行動，馬沙當年本應贏得了車手總冠軍。」

聲明續稱:「馬沙還尋求因國際汽聯的失職而遭受的重大經濟損失的賠償....」據報道指，馬沙要求賠償6000萬至1.5億英鎊。

艾利史東周一接受訪問時表示:「如果他問我，我會說讓英國法官來決定對與錯，這是完全正確的做法，我無法透露任何結果及將會發生的事。」至於已經是7屆總冠軍的咸美頓則曾表示:「如果這是馬沙想要走的方向，那就是他的決定。我不想把注意力集中在過去，無論是15年前、兩年前還是3天前，我只對現在感興趣。」