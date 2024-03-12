丹恩奴域：希拉爾勢「大」勝晉級

希拉爾以2比0勝出首回合，對他們來說絕對是一個完美的成績。希拉爾今仗作客伊蒂哈德，賽前亦都被視為贏波大熱球隊。

我認為，希拉爾各方面都比伊蒂哈德技高一籌。他們陣中的沙特阿拉伯本土球員質素較佳，而一眾外援球員也成功融入了球隊的體系，最佳例子就是一對翼鋒十分有效率地，令到阿歷山大米祖域有最好的發揮。

攻擊型閘位球員艾度哈美迪及馬干於右路串連得相當好，所以伊蒂哈德定要小心他們帶來的威脅。而艾達沙利上兩場亞冠盃的賽事都有入球進帳，他一如以往都能夠在淘汰圈交出更好的表現。

由於伊蒂哈德悍將尼高路簡迪今仗停賽，我認為魯賓尼維斯及米連高域沙域將會控制中場，確保希拉爾難以被攻破。

那麼伊蒂哈德有贏波機會嗎？他們將會得到大量主隊球迷支持，如果能夠在比賽初段取得入球的話，氣氛將會相當熾熱！但是，他們要淨勝對手兩球，的確是相當困難。

法賓奴泰華利斯於中場將要擔起重任，事關他沒有尼高路簡迪一樣，經常走上走落的氣力，所以我相信伊蒂哈德不但缺少了一部中場發電機，也缺少了一些創造力。

如果伊蒂哈德製造到機會的話，哈達拉絕對能夠一劍封喉，但星級球員賓施馬未必正選出擊，而另一位前鋒羅馬連奴的近況亦有所下滑，故此他們陣中真的是問題多多。

伊蒂哈德陣中有球員能夠為對手帶來麻煩，但他們的攻守平衡方面不及死敵希拉爾。我預計今場雙方將會合演一場入球騷，最終希拉爾將可勝出。