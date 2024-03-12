主場爭奧運資格　李思穎：盼得到市民支持

「UCI國家盃場地單車賽香港站」將於本周五（15日）在將軍澳單車館上演，香港隊周二（12日）繼續在比賽場地舉行操練，正力爭麥迪遜賽和全能賽奧運資格的李思穎（Ceci）期望有更多市民入場，令她更有動力作賽，期望在主場車迷面前獲得好成績。

港隊共派出6男7女大軍出戰這項賽事，包括早前在亞錦賽收穫獎牌的李思穎、梁寶儀、繆正賢及翁浚皓等，爭奪世錦賽及巴黎奧運資格，是日13名港將穿起以藍色為主調的新戰衣亮相操練，收操後再聯同其他教練和職員拍攝大合照。

在亞錦賽取得2銀2銅的Ceci，在今站會出戰麥迪遜賽和全能賽，她明白外界對港隊有很大期望，強調全隊必定奮力一戰：「以往Sarah（李慧詩）和其他前輩都取得很理想的成績，令很多車迷期望我們能延續單車隊的輝煌，但目前我和其他隊友仍有很大進步空間，不過我們會努力戰鬥。」

談到將會代表港隊於主場出擊，Ceci對此非常興奮，希望有更多車迷入場支持：「每當有更多觀眾觀賽，我就愈興奮，而且今次應該有更多香港人入場，期待到時在大家面前爭取好成績。」港隊目前由達海飛擔任署理總教練，Ceci稱與對方合作愉快：「當我仍在青年軍時已曾與這位教練合作，對彼此十分了解，會不斷交流意見，他亦叫我們享受賽事，氣氛融洽。」

達海飛則表示，港隊在麥迪遜賽女子組的奧運資格排名暫列第15位，僅領先烏茲別克1位，因此港隊在今站和加拿大站都要爭取好成績，只要保住頭15位，就有望打入巴黎奧運：「賽制顯示取得麥迪遜賽奧運資格的代表隊，可以額外獲得1席全能賽名額，而我們目前在麥迪遜賽奧運資格排名，僅以些微優勢領先烏茲別克，如果她們打敗我們，就會反超港隊，但我不希望大家分心留意對方的演出，只想要做好自己便可。」