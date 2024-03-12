學界精英足球　趙正宇詹皓臻率男拔闖決賽

2023/24年度「全港學界精英足球比賽」周二（12日）假在蒲崗村道公園球場上演兩場4強對決。其中聖若瑟書院與拔萃男書院，繼港九區D1後再碰頭，結果憑陳丞臻下半場一箭定江山，男拔以1比0擊敗聖若瑟，闖入決賽。同日較早時間英華書院，同樣以1比0淘汰香港國際學校，將與男拔爭奪冠軍。

繼上屆精英賽決賽，以及A Grade港九區D1之後，男拔與聖若瑟再度相遇。今場雙方都派出不少港超兵助陣，效力均業北區的隊長戴子軒坐鎮聖若瑟中場，楊焯鈞及劉宇浩一對傑志小將齊齊擔正，袁振謙則因傷先列後備；男拔就有標準流浪中場趙正宇出任正選，理文詹皓臻鎮守後防中路。

衞冕的聖若瑟開局趁男拔未站穩陣腳先發制人，不過楊焯鈞禁區內的起腳，被男拔門將梁曉陽擋走。兩軍均採取前場緊逼，令對手難以從容組織攻勢，21分鐘，戴子軒殺入禁區一射，被梁曉陽接實。上半場尾段男拔攻勢有起色，先有趙正宇一射斜出，及後劉彥匡一射中楣，雙方半場互無紀錄。換邊後，男拔攻勢更猛烈，50分鐘，黃溢軒交出直線，造就隊長陳丞臻單刀建功。聖若瑟最後10分鐘派出帶傷披甲的袁振謙，但為時已晚。最終男拔將1比0勝局守到尾，闖入決賽。

上年D1港九區4強戰，男拔曾以5比2大勝聖若瑟，今場戰況明顯更緊湊，為男拔奠勝的陳丞臻，賽後承認是日開局踢得並不順利：「我哋過去15個月同聖若瑟都鬥過好多次，賽前壓力都大，大家開波都比較緊張，有派膠情況出現差少少失波，好彩我哋全場都冇失波。」聖若瑟教練朱兆基，則認為球隊今屆要背負衞冕之師名銜，壓力令球員未能表現出應有水準：「球員太緊張，可能今年同上年轉換咗角色，一孭住咗啲嘢，球員心理質素未應付到，呢啲係佢哋要學習嘅嘢。」

至於同日另一場4強戰，有英華書院對香港國際學校。雙方上半場踢得膠著，英華馬肇聰一度突破防線，但窄角度倉促起腳高出。香港國際學校靠長傳攻勢發圍，但入肉攻勢不多。換邊後50分鐘，陳本立接應隊友交橫勁射破網，為英華鎖定勝局。最終英華以1比0淘汰香港國際學校，繼2014年後再闖精英賽決賽，周六（16日）將與男拔爭奪冠軍寶座。