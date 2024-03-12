20歲無名小卒爆冷挫祖高域　又係意大利新星

20歲的意大利無名小卒拿迪(Luca Nardi)周一在印第安韋爾斯網賽爆出超級大冷，淘汰世界「一哥」祖高域兼闖入16強，迎來生涯最重要的一場勝仗。

拿迪可謂是一位幸運落敗者，他在外圍賽最後一輪已出局，但遇上有球員在正賽退出，令他以後補身份在這項ATP 1000級別的大師賽上爭逐，首圈面上祖高域以為是下下籤，誰知這位世界排名123位的初生之犢表現令人眼前一亮，與祖高域爭逐了2小時17分鐘以6比4、3比6、6比3成功闖關。

「我相信今晚之前無人認識我，我希望觀眾們可以享受比賽，我真的很開心。」拿迪賽後在場上表示。「我真是不知道，我認為是一個奇迹，我只是20歲，排名100之外，我擊敗了祖高域，實在太瘋狂，看到仙拿贏得比賽促使我變得更好，但沒想到今天會贏，但你（仙拿）知道我在訓練中總是盡力做好。」仙拿已屢次打敗祖高域，並於今年澳網成功奪冠。

拿迪對於能對戰自己的偶像祖高域已很高興，而這場勝仗亦令他成為自2008年後，打贏塞爾維亞球王的最低世界排名球手。他下仗將與17號種子的美國球手保羅爭逐8強席位。