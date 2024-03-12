港超聯　陳肇鈞榮膺「1月最有價值球員」

「2023/24球季：中銀人壽香港超級聯賽每月最有價值球員」，經過專業評審團遴選後，「1月最有價值球員」由效力大埔的港隊成員陳肇鈞(Philip)再度當選，也是這位31歲中場球員繼去年9月後，再一次成為每月最有價值球員。

2024年1月份為遷就港隊出戰亞洲盃決賽周，大部分港超聯賽都要讓路，本地賽事則上演了多場「賽馬會菁英盃」。大埔在1月份進行了3場菁英盃及1場聯賽，戰績為3勝1負。雖然陳肇鈞只曾在大勝香港U23 6比0一役上陣，但仍以約35％的得票率壓倒隊友盧卡斯，獲一眾專業評審團選為「1月最佳」。

連同去年10月由謝家榮當選，大埔球員今季已3度奪得此殊榮，令這間地區球會在今季6位「每月最有價值球員」中，佔了半數席位。Philip估計自己再次得獎的原因，與其在「亞洲盃」及「省港盃」皆為港隊取得入球有關：「1月大部份都係港隊嘅比賽，如果呢個獎由我攞，都係因為喺港隊嘅表現。港隊喺1月有好多曝光率，製造咗好多美好嘅回憶，可以再好一啲嘅，但係我已經覺得好滿意，我哋喺『亞洲盃』畀好多人睇到我哋勁嘅一面，我亦好好彩入到球波！」

Philip表明會在今季餘下時間繼續努力，為大埔及港隊爭取成績：「唔會畀壓力自己話一定要攞聯賽冠軍，我哋每一場都會付出100%，球迷、老闆、其他球隊都會睇到。淨低兩個幾月需要非常集中，唔理喺香港隊定球會，『菁英盃』定聯賽，每場都要做到最好，好多嘢上天都會安排。對爭冠軍或者個人獎項，順其自然都係最好嘅處理方法。」