希亞路：羅拔仔基會交出決定性表現

首回合雙方踢成1比1，我認為對巴塞隆拿來說是一個理想的賽果，皆因他們知道在這場16強次回合，只要主場獲勝就可以晉級。

巴塞隆拿今季的主場並不是魯營球場，我相信他們在暫代主場將會迎來一場硬仗。然而，他們於甘賓尼斯奧林匹克球場進行的3場歐聯分組賽，錄得全勝成績，所以對客隊來說這也是一個相當難踢的地方。

羅拔利雲度夫斯基於首回合取得入球，我相信如果他在禁區內得到足夠機會的話，今仗有可能交出決定性的表現。柏迪及法蘭基迪莊的受傷肯定令教練沙維感到擔憂，故此，他將希望祖奧菲歷斯及拉明耶馬可以在邊路或中路，為該位波蘭射手製造到入球機會。

域陀奧森漢於首回合為拿玻里扳平比數，而且最近也入球頻頻。他的力量及於前線保持控球在腳的能力對客隊來說十分重要，如果他能夠成功轉身，並走到巴塞隆拿的防線身後位置的話，就能夠產生巨大威脅。

保列坦奴是另一位具威脅的球員，特別是如果拿玻里能夠以反擊攻勢殺巴塞隆拿一個措手不及的時候。這位右翼鋒有能力以速度擺脫對方守衛及切入中路起腳射門，故此將是拿玻里陣中一大進攻武器。

基華拉斯基利亞是拿玻里表現出色的前線鐵三角的第3位前鋒，所以巴塞隆拿定要交出最佳水平的防守表現才可。然而，由於巴塞隆拿主場出擊，我預計這支西甲球隊今仗將可獲勝。