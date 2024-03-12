「細恩」當選意國最佳教練　有望加薪續約

國際米蘭主帥施蒙尼恩沙基日前獲得代表意大利最佳教練嘅「貝亞索獎」，同安察洛堤、阿里基、文仙尼等名帥睇齊，但原來「細恩」只係「廉價勞工」，年薪唔夠馬體會教練施蒙尼三份一，國米喺歐聯16強首回合擊敗馬體會，如果次回合淘汰呢支西甲球隊，網民認為國米應該加「細恩」人工。

國際米蘭高居意甲榜首，拋離第2位AC米蘭16分，冠軍十拿九穩，身為主帥嘅施蒙尼恩沙基獲得「貝亞索獎」，絕對實至名歸。呢個獎項於2011年創立，以率領意大利奪得1982年世界盃冠軍嘅領隊貝亞索命名，頒發畀每年領軍表現最佳嘅意大利籍教練，安察洛堤、阿里基、文仙尼、沙利、柏蘭迪利等意大利名帥都曾經獲此殊榮，47歲嘅施蒙尼恩沙基今次攞獎，證明已擠身名帥行列。

施蒙尼恩沙基話：「好榮幸獲得呢個獎，但並非我個人成就，仲要多謝教練團成員、球員、家人嘅幫助，呢個獎屬於大家。」「細恩」上年同國米續約至2025年6月，獲得1,000萬歐元(約8,500萬港元)年薪，屬於世界第8高薪主帥，但相比排第1位馬體會教練施蒙尼嘅3,400萬歐元(約2.9億港元)，仍然係小巫見大巫。

網民認為「細恩」率領國米喺聯賽及歐聯嘅表現，都遠勝馬體會，應該獲更佳待遇。事實上，早前傳出曼聯有意聘請「細恩」執教，國米亦立即有反應，準備同佢續約至2027年，人工肯定加碼。