背水一戰喪攻爭出線　阿仙奴半W有利可圖

歐聯16強次回合，阿仙奴主場迎戰波圖，阿仙奴首回合作客輸0比1，次回合返主場出擊別無選擇，必須贏波先有出線機會，今場肯定一開波就喪攻，務求盡早打開紀錄；德國前鋒夏維斯連續3場有波入，「兵工廠」攻力有保證，加上近3場歐聯主場更加全部半場領先，波圖踢法被動應該頂唔住，半場主勝不容錯過。（Now 643周三凌晨4時直播）

阿仙奴首回合作客波圖輸波後走勢未見回落，近3場聯賽全勝狂入12球，而且全部先開紀錄，上輪聯賽受惠於利物浦賽和曼城雙雙失分得以重登榜首，為今場生死戰一壯行色。

球隊近期打起夏維斯，呢位德國射手近3場貢獻3入球2助攻，包括上場聯賽對賓福特交出絕殺入球，今季各項賽事攻入9球3助攻，全面翻生，另一主力迪格蘭賴斯近3場亦交出2入球2助攻，狀態極佳，今場勢必盡情數胡，加上祖利安添巴、辛真高、加比爾馬天尼斯等「十字軍」悉數傷愈候命，球隊可用人腳空前強大，有足夠本錢收復首回合失地。

波圖首回合主場雖然僥倖贏到阿仙奴，但該仗控球率僅得35%，表現相當被動，今場作客酋長球場相信只能繼續捱打，何況佢哋作客表現亦打折扣，近期作客試過喺聯賽對阿洛卡及葡盃對辛達卡拉半場落後，今場面對攻力超強嘅阿仙奴，失波屬意料中事，半場落後機會甚高。

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