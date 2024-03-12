次回合交手多士哥　巴塞鬥拿玻里大有睇頭

歐聯16強首回合踢成1比1嘅巴塞隆拿同拿玻里，次回合返西班牙再續前緣。論近況兩邊不相伯仲，預料今場一開波就會鬥攻，巴塞喺主場踢歐聯戰術相當主動，近6場歐聯主場全開3球或以上，拿玻里近5場不敗之餘，仲場場有波入，今仗有力同巴塞駁火，2.5球入球大屬明智之選。（Now 644周三凌晨4時直播）

巴塞同拿玻里都算係歡喜冤家，近4年第3次喺歐洲賽碰頭，2020年歐聯16強，首回合踢成1比1，次回合巴塞主場贏3比1；2022年歐霸淘汰圈附加賽，首回合又係1比1，次回合巴塞作客贏4比2，無獨有偶，今次首回合又係各1平手，巴塞有無咁順利，又可以贏波晉級呢？

首回合巴塞雖然作客，但仍然率先入波，預料今場喺主場球迷打氣下，一樣會採取主動，球隊近6場歐聯主場全開3球或以上，而巴塞喺歐聯鬥意甲兵亦多入球，近7次有6次總入球多於2球。

另邊廂，拿玻里近況不俗，早前大炒薩斯索羅6比1，再以2比1擊敗祖雲達斯，上仗鬥拖連奴亦成功取得入球，近5場全部有波入，域陀奧森漢同基華拉斯基利亞都狀態大勇，呢5場分別射入5粒同4粒，今仗有力同巴塞駁火，2.5球大抵玩到極。

更多賠率：