港超聯　標準流浪夜戰冠忠南區

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「中銀人壽香港超級聯賽」周三（13日）假旺角大球場，上演第11周補賽由標準流浪惡鬥冠忠南區，雙方今季首次碰頭，流浪連續4場不勝，而南區則剛被打破近12場不敗之身，是役為重返勝軌，兩隊一定拚到盡！（on.cc東網周三晚上8時按次收費直播）

標準流浪上場「賽馬會菁英盃」分組賽僅與晉峰踢成2比2，近況未如理想，當中對上3場共失了8球，總監李輝立（Philip）承認後防的確須要改善：「龍門可能之前少踢，落到場慌張啲，季中補充嘅兩個中堅又係技術型，唔係硬淨嗰類，加埋嚟自日本、南韓，大家各有各踢唔溝通，幾場波都係咁，一畀人劏穿就冇。」

今場面對實力份子冠忠南區，Philip強調球隊一定不會急於搶攻，會先做好防守，並以不失球為目標：「場場波都係輸幾球再追，好辛苦，我哋可能攻係攻到，但唔好以為自己隊波好叻。咪學東方上場對南區打少個咁踢，試下10個企喺禁區，睇吓會唔會可以唔使失波。」好消息是金旻奎、劉智樂刑滿復出，林遼太亦已傷愈歸隊，但今場未必會冒險上陣。

南區主教練楊正光則指球隊會繼續採取主攻，但指出流浪進攻板斧多，務必多加提防：「雖然流浪呢排表現唔穩定，但伊巴謙同『樂仔』（劉智樂）今季好弗 ，而且神田夢實同林嘉緯係死球專家，所以大家唔好咁易被流浪攞到罰球。」「光Sir」透露上場分別因身體抱恙和家事缺陣的李嘉耀及翟廷峯，已投入操練，但是役會否擔正有待觀察，而杜馬思因累積5張黃牌需要停賽。

季中加盟南區的積遜（Jackson）則表示球隊上場落敗，今場會力求反彈：「流浪都係有實力嘅對手，唔可以睇小，但為咗喺聯賽榜追近前面嗰幾隊，今場一定要贏。」此外，Jackson坦承南區剛應付對東方的激戰，體力難免有影響，但認為球隊有足夠人腳應付密集賽程。

【兩隊預計正選陣容】

標準流浪

門將：30.奧利斯

後衞：12.盧均宜 3.崔佑在 23.林堂真 4.金旻奎

中場：10.林嘉緯 6.杜國榆 16.林衍廷

前鋒：21.伊巴謙 7.劉智樂 44.神田夢實

冠忠南區

門將：25.伍瑋謙

後衞：22.陳潤潼 4.川瀨浩太 5.古安奴 26.陳凱柏

中場：11.佐佐木周 6.基斯 24.鞠盈智

前鋒：18.艾華 90.積遜 7.史提芬彭利拿