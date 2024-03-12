外流港帥　陳婉婷捧外流生涯首冠

剛過去的3月8日，如無意外會成為「牛丸」陳婉婷一生中，最難忘的婦女節，她不僅奪得了自2019年外闖以來的首個冠軍，還一次過替隊中22位球員，完成了終生大事！

2019年北上執教國少女隊，2021年轉投海南，2022年起擔任江蘇無錫主帥的「牛丸」，在先後於女子超級聯賽及全國錦標賽屈居亞軍之後，終在上周五(8日)贏得外流生涯以來的首座冠軍獎盃！江蘇無錫於全國錦標賽決賽，憑楊麗的入球以1比0力克「牛丸」的舊東家海南奪魁。「當然非常開心啦！我哋嘅資源唔及得其他競爭對手咁豐富，起碼我哋冇外援，球員亦只會用番江蘇人。由分組賽到捧盃，我哋靠踢整體去過完一關又一關，齊上齊落贏到冠軍，身為教練我攞到好大滿足感，所以亦都好開心。」

據「牛丸」表示，全國錦標賽的參戰球隊主要來自女超，另有部分甲組球隊，分組賽於農曆新年前展開，以小組首名出線的江蘇無錫，8強遇上重慶，兩無紀錄下要以互射12碼分高下，最終江蘇無錫以4比1贏波晉級。到4強大戰的對手為勁旅北京， 儘管該爭標熱門陣中集全國精英，兼有兩名外援坐鎮，江蘇無錫在每人走多一步，依足賽前部署下，以1球贏波入決賽。去到決賽面對同樣由外援掛帥的海南，「牛丸」麾下的球員再次發揮整體戰的威力，以一球力克對手，一嘗高舉冠軍獎盃的滋味。

那麼「終生大事」所謂何事？「全國錦標喺江蘇無錫會方嚟講，係屬於『一類賽事』，只要攞到冠軍，參賽名單上嘅球員就可以得到『安置』，喺佢哋退役完後，可以獲安排一份工，做到退休為止。踢決賽之前，名單上35個球員中有22個仲未有『安置』，最後捧咗盃，佢哋嘅終生大事有着落，大家都好興奮。哈！哈！」難怪相片中多位女將都「四萬咁口」啦！

球員捧盃獲得「安置」，教練捧盃又怎樣安置自己？「當日搞掂晒所有嘢，返到宿舍我即刻上網撳機票，獎勵自己『香港快閃40小時』，同屋企、朋友食飯見面傾偈，雖然趕喉趕命，但已經非常開心同滿足。聯賽呢個月23號就開始，都唔知下次可以放到假，返到嚟香港係幾時喇。」「牛丸」苦笑道。

「陳婉婷」3個字，在過去兩年已多次出現在國內媒體，有關中國女子隊教練一職的報道上，當事人就此作出以下回應：「我都係睇到啲報道，先知自己有去應徵，哈！哈！呢一刻，我只會專注喺江蘇無錫嘅教練工作，希望可以喺成績挑戰到列強嘅同時，亦可以喺其他方面，好似戰術部署、用人方針等等，影響到個大環境，令到個聯賽可以發展得更好，同時可以有更多江蘇無錫嘅球員，可以升呢去到更高層次，咁就弗晒喇！」不過，「牛丸」過去已不只一次提到，其執教的一大目標，就是可以帶隊出戰世界盃決賽周：「但都唔會係呢一、兩年嘅事，真係有機會先再算啦！」