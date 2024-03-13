拉耶2撲12碼做英雄　阿仙奴14年後再闖8強

周三(13日)凌晨歐聯16強次回合，英超勁旅阿仙奴苦戰120分鐘下，主場收復失地1比0擊敗波圖，兩回合計踢成1比1平手，要靠殘酷嘅互射12碼分勝負。阿仙奴門將大衞拉耶喺決勝時刻盡顯身價，2度精彩撲出波圖嘅射門，帶領阿仙奴12碼射贏4比2，自2010年後首嘗歐聯8強滋味。

首回合落後0比1嘅阿仙奴，今仗返主場雖然決心搶攻，但受制於波圖嘅壓逼性防守，未能製造具威脅埋門。41分鐘阿仙奴靠一次美妙組織入波，馬田奧迪加特禁區頂交出致命直線，左路入楔嘅李安度杜沙特冷靜射入遠柱，總比數追成1比1平手。

下半場雙方繼續拉鋸，馬田奧迪加特曾有入波被判詐胡，隨住比賽進入尾聲，兩隊球員已經博到體能盡耗，只能頂埋加時等射12碼。關鍵階段大衞拉耶挺身而出，先後飛盡撲出雲達爾拿斯文圖同加連奴嘅射門，而阿仙奴就射4全中，最終射贏12碼晉級。

阿仙奴闊別歐聯6年後，今季重返呢項頂尖賽事即闖8強，同時打破連續7次喺歐聯16強出局嘅魔咒。「兵工廠」對上一次殺入歐聯8強，已經係2010年嘅事，領隊阿迪達當年仲係個愛華頓球員，執教生涯首度參加歐聯即創造佳績。

阿迪達賽後表示：「我好開心，14年對阿仙奴嚟講係好漫長嘅日子，亦顯示出要入歐聯8強真係好難，我哋今場博盡最後一分力氣，最終尋找到一個魔法時刻，我以球隊為榮。」