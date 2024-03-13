巴塞擊敗拿玻里　「後美斯時代」首入8強

近期狀態回勇嘅巴塞隆拿，周三(13日)凌晨歐聯16強次回合，主場3比1擊敗意甲冠軍拿玻里，兩回合合計贏4比2，自「球王」美斯離隊後首次晉級歐聯8強，教練沙維賽後吐氣揚眉，指巴塞隆拿唔係「笑話」，並堅稱就算最後捧盃都唔會改變季尾離隊決定。

首回合踢成1比1，巴塞返主場踢得相當主動，15分鐘就由費明盧比斯接應拉芬夏比洛尼傳中入波，2分鐘後拉芬夏比洛尼射門中柱，祖奧簡斯路補射入網，為巴塞短時間內領先2球。拿玻里企穩陣腳後，30分鐘由拉亞馬尼追番1粒，但巴塞喺83分鐘再由羅拔利雲度夫斯基建功，鎖定3比1勝局，總比數贏4比2晉級。

巴塞對上一次喺歐聯入8強係2020年，嗰一年16強又係淘汰拿玻里，當時三叉戟仲係美斯、蘇亞雷斯同基沙文，今次係巴塞進入「後美斯時代」後首次進身歐聯8強。教練沙維賽後話：「我宣布季尾離隊後，大家話更衣室會出現混亂，我哋受到好多唔公平嘅攻擊，我甚至睇到有人話巴塞係歐聯嘅笑話，依家又點呢？」

沙維同時強調，就算巴塞成功贏歐聯冠軍，佢都唔會改變季尾離隊決定：「你哋一直問我呢個問題，但答案係唔會。我嘅未來唔會有任何改變、我嘅答案唔會有任何改變，我會喺季尾離隊。下季我會繼續享受歐聯，但會係以球迷身份去享受。」