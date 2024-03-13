「鄧謝配」全英賽險勝闖關　入圍巴黎奧運再添優勢

羽毛球全英賽在伯明翰開打，香港混雙組合鄧俊文／謝影雪周二（12日）與印尼組合激戰三局後險勝闖關，而李卓耀在男單與法國的普波夫打足三局首圈止步。

被列為賽事混雙8號種子的「鄧謝配」首圈面對印尼的Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati，雙方過往5次對壘，港隊都未輸過，然而今仗再次碰頭雙方打得激烈，即使「鄧謝配」先以21比14搶得一局，但這對世界排名16的印尼組合全力反撲，第二局互有攻守，並以21比19扳成平手，在決勝局初段「鄧謝配」一度領先，並拉開5分的優勢，然而對方在中段曾打出6比1的攻勢追成11平手，幸而「鄧謝配」頂住對手的一輪施壓，並再反擊連取6分拉開距離，最終以21比18再下一城，順利躋身次圈。

「鄧謝配」順利過關將更鞏固入圍巴黎奧運的機會，而他們下一圈將與世界排名25位的馬來西亞組合陳健銘/賴沛君爭逐。至於另一港將李卓耀在男單首圈，與法國球手普波夫（Christo Popov）苦戰三局，最終以20比22、21比17及16比21落敗，首圈出局。