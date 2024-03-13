丹恩奴域：橫濱水手FC山東大鬥法

橫濱水手在8強首回合作客以2比1勝出，但其實，他們錯失了很多入球機會，所以仍然有可能令他們因此而感到後悔。

水手陣中的神射手安達臣盧比斯再有入球進帳，恩蘇沙亦錦上添花攻入第2球，不過兩位球員都浪費了其他入球機會。由於我踢過無數的淘汰圈賽事，深知道把握力的重要性，所以水手的前鋒定要於次回合作出改善才可。

水手進攻鐵三角的第3位球員荷西艾爾巴，於翼鋒位置的演出將會相當關鍵。我認為，這3位巴西人將肩負撕破FC山東防線的重任。

FC山東在上一圈作客贏川崎前鋒4:2，這證明了他們作客也能夠踢出具效率的進攻足球。有見及此，我肯定水手的中場球員喜田拓也及渡邊皓太，將會在比賽時墮後及保護防線。

FC山東首席射手基利辛上次作客日本時梅開二度，首回合在有點受傷的情況下整場比賽只坐在後備席廂觀戰，我預計他今仗將能大大加強球隊的入球威脅。

事實上，其傷愈復出對卡沙舒韋利將會是一個絕佳的消息，皆因他將會在嘗試在水手的防線上找尋空位，接應基利辛的傳送。換言之，只要有基利辛、卡沙舒韋利及柏圖於前鋒線上，我肯定客隊FC山東將可製造到入球機會。

橫濱水手很大機會會錄得較多的控球時間，而FC山東亦能夠於反擊攻勢時產生出威脅。我預計今仗雙方都能夠取得入球的情況下打成平手，最終橫濱水手晉級4強。