查頓辛祖翻生　多蒙特先下手為強

歐聯16強次回合多蒙特主場對燕豪芬，首回合多蒙特作客半場領先下被逼和1比1，次回合返主場出擊形勢有利，「蜜蜂兵團」今季德甲失分太多，已無爭標機會，反而歐聯表現可靠，「死亡F組」首名出線，而且近5場歐聯全部先開紀錄，燕豪芬作客失波好正常，主隊第一隊入球信得過。（Now 644周四凌晨4時直播）

多蒙特喺德甲排第4，落後榜首利華古遜20分，爭標名存實亡，德國盃亦早早出局，歐聯係佢哋唯一希望。事實上多蒙特今季喺歐聯不斷製造驚喜，分組賽首輪輸畀巴黎聖日耳門之後，近6場歐聯錄得3勝3和不敗，當中近5場先入波，喺「死亡F組」力壓群雄首名晉級，16強首回合亦賽和燕豪芬1比1，表現突出。

首回合多蒙特雖然作客，但繼續打高位逼搶，全場控球率仍有44%，更憑倒戈嘅當耶爾馬倫轟入靚波領先，不過其後因為曉姆斯過勇攔截輸12碼，先被燕豪芬逼和1比1。冬季轉會窗由曼聯外借回巢嘅查頓辛祖，剛於上輪德甲開齋，預計今場入波陸續有嚟。

另邊廂，燕豪芬今季荷甲奪冠在望，兼顧歐聯難免分心，而且佢哋作客表現打折扣，試過歐聯分組賽作客阿仙奴淨吞4蛋，早前荷盃作客飛燕諾亦輸0比1，今場作客多蒙特相當不利，先失守屬意料中事。

更多賠率：