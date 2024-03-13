希亞路：施蒙尼擅於製造氣氛應付硬仗

16強首回合戰況非常緊湊，只是憑著國際米蘭前鋒阿拿奧杜域的唯一入球，才僅僅分出勝負。雖然國際米蘭如今擁有少許優勢，但由於今仗馬德里體育會主場出擊，所以我認為次回合將會鬥得難分難解。

拿達路馬天尼斯是國米前線的危險人物，今季攻入多個入球，並且是歐洲其中一位最佳的前鋒。馬古斯杜林於他的身旁作出支援，這對前線拍檔將會一同嘗試作出串連，而我預期一對翼衛杜費斯及費達歷高迪馬高亦會壓前參與進攻。

國米中場擁有強大的創造力，但我相信尼高路巴列拿於正中位置會擔當重要角色。他的攔截及保持控球在腳的能力將會為馬德里體育會帶來麻煩，而他跟馬體會的迪保羅亦會進行大鬥法，有可能成為勝負關鍵。

馬德里體育會教練施蒙尼擅於應付這些硬仗，絕對有機會可以製造出熾熱的氣氛以及反勝的場面，令對手掃興而回。

在這些大戰，基沙文絕對可以憑一己之力改寫戰局，故此我認為他能夠傷癒復出對教練施蒙尼來說相當重要。他既可以取得入球，亦能夠製造機會，死球處理方面也十分出色，所以如果他未能趕及復出的話，對國米來說絕對是一大利好消息。

艾華路莫拉達今季狀態大勇，故我預期他將會在禁區內交出醒神表現。跟國米一樣，我認為馬體會一對翼衛森美爾連奴及拿侯爾盧斯路對球隊的部署舉足輕重。

中場將會展開激烈的比拚，兩翼的鬥法也相當關鍵。我預計，這場對碰戰情會非常緊湊，馬德里體育將可以1球勝出，最終憑著互射12碼贏波晉級。