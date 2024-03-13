波圖教練指控阿迪達侮辱家人　對白咁熟口面？

波圖喺歐聯16強被阿仙奴踢出局，教練沙治奧干斯卡奧賽後勁唔忿氣，指波圖先係應該出線嗰隊。呢位葡萄牙教練更指控阿仙奴領隊阿迪達，比賽期間侮辱佢已離世嘅親人，不過英國傳媒發現，干斯卡奧近年喺歐聯輸畀英超球隊後，都會投訴被對方主帥侮辱，杜曹同哥迪奧拿都曾受到同樣指控。

干斯卡奧執教波圖7年，曾經2次帶領球隊殺入歐聯8強，今次出局後佢深深不忿：「戰果好唔公平，波圖應該出線。阿迪達喺比賽期間，曾經對後備席用西班牙文侮辱我屋企人，而佢講嗰個人已經唔喺度，阿迪達應該專心教好佢隊波。」阿仙奴隨後官方否認干斯卡奧嘅指控。

英國傳媒發現，干斯卡奧嘅指控「熟口熟面」，原來20/21球季歐聯分組賽，波圖輸畀曼城後，干斯卡奧曾激烈批評哥迪奧拿：「喺向球證施壓、攻擊對手方面，我有好多嘢要向哥帥學習，同佢哋相比波圖係天使。哥迪奧拿用好醜陋嘅字句侮辱我嘅國家，佢嘅態度極差。」

波圖喺同一季歐聯8強被車路士淘汰後，干斯卡奧又向車路士領隊杜曹開火：「我畀呢個人侮辱，我嘅英文唔算係完美，亦冇同杜曹鬧交，唔明點解佢咁嘅反應。我聽到佢講侮辱性嘅字句，而且係好差嘅字句。」車路士當時亦否認有關指控。