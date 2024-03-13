國米領先1球睇定食　馬體會冇態捱「細」界

歐聯16強次回合焦點之戰，馬德里體育會主場硬撼國際米蘭，馬體會首回合作客輸0比1，今仗應該會積極進攻，爭取收復失地，但呢支西甲球隊狀態欠佳，想入波並非易事。意甲榜首勁旅國際米蘭領先1球可以睇定嚟踢，預料會採取穩守突擊戰術，加上國米近10場歐聯有8次總入球開2球或以下，最好博中位數2.5球嘅入球細。（Now 643周四凌晨4時直播）

馬體會由阿根廷名帥施蒙尼執教近13年以來，一向守強攻弱，就以首回合作客國米為例，馬體會全場只有7次射門，比對手少12次，但最終都係守唔住，戰至79分鐘被阿拿奧杜域攻破大門。馬體會今仗焗攻，但球隊陷入低谷，近5場比賽僅得1勝1和3負，包括上場西甲0比2不敵護級球隊卡迪斯，今仗想贏亦有心無力。

而且馬體會鋒線球員腳頭無靈，射手艾華路莫拉達近10次上陣僅入1球，加上基沙文有傷在身，上陣成疑，迪比、安祖哥利亞水準不穩，恐怕難以對國米防線構成太大威脅。

至於上屆歐聯亞軍國際米蘭走勢凌厲，各項賽事13連勝，狀態及士氣遠勝對手，但考慮到有1球在手，加上作客應會以力保領先優勢為首要目標，相信唔會冒進。

事實上，國米能夠取得佳績，除咗進攻銳利之外，防守能力亦相當出眾，上場意甲對博洛尼亞，即使被對手壓住來攻，全場只有39%控球率，甚至下半場冇射門，但都可以保住1比0勝果。國米今仗去到西班牙比賽，若然有心固守城池，相信馬體會咬佢哋唔入。

更多賠率：