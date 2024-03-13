港超聯　標準流浪夜戰冠忠南區

2024年03月13日 19:00
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    港超聯：標準流浪 vs 冠忠南區
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    「中銀人壽香港超級聯賽」第11周補賽，周三（13日）假旺角大球場上演，由標準流浪惡鬥冠忠南區。雙方今季首次碰頭，流浪由奧利斯把關，金旻奎、林堂真鎮守後防，神田夢實在中場派牌，前線三叉戟為上形洋介、伊巴謙及劉智樂。南區派出古安奴、川瀨浩太扼守中路，基斯負責中場掃蕩，陳傲軒及艾華在兩翼，支援史提芬彭利拿攻堅。
    標準流浪正選：
    30 奧利斯 [GK]
    4 金旻奎
    6 杜國榆
    7 劉智樂
    12 盧均宜 [C]
    16 林衍廷
    18 上形洋介
    19 姚浩明
    21 伊巴謙
    23 林堂真
    44 神田夢實
    後備：
    1 盧兆崎 [GK]
    10 林嘉緯
    17 龍梓軒
    20 趙正宇
    22 馬榕生
    25 梁凱俊
    28 陳耀祖
    89 歐陽耀冲
    冠忠南區正選：
    25 [GK] 伍瑋謙
    4 川瀨浩太
    5 古安奴
    6 基斯
    7 史提芬彭利拿 [C]
    18 艾華
    22 陳潤潼
    24 鞠盈智
    26 陳凱柏
    28 陳傲軒
    33 冨樫凌央
    後備：
    1 [GK] 蔡子濤
    31 [GK] 顏翱天
    8李嘉耀
    11 佐佐木周
    13 梁祐維
    15 黎格爾
    16 翟廷峯
    19 趙聡悟
    20 游卓峰
    21 馬文政
    23 容昊
    90積遜
    「中銀人壽香港超級聯賽」周三（13日）假旺角大球場，上演第11周補賽由標準流浪惡鬥冠忠南區，雙方今季首次碰頭，流浪連續4場不勝，而南區則剛被打破近12場不敗之身，是役為重返勝軌，兩隊一定拚到盡！（on.cc東網周三晚上8時按次收費直播）
    標準流浪上場「賽馬會菁英盃」分組賽僅與晉峰踢成2比2，近況未如理想，當中對上3場共失了8球，總監李輝立（Philip）承認後防的確須要改善：「龍門可能之前少踢，落到場慌張啲，季中補充嘅兩個中堅又係技術型，唔係硬淨嗰類，加埋嚟自日本、南韓，大家各有各踢唔溝通，幾場波都係咁，一畀人劏穿就冇。」
    今場面對實力份子冠忠南區，Philip強調球隊一定不會急於搶攻，會先做好防守，並以不失球為目標：「場場波都係輸幾球再追，好辛苦，我哋可能攻係攻到，但唔好以為自己隊波好叻。咪學東方上場對南區打少個咁踢，試下10個企喺禁區，睇吓會唔會可以唔使失波。」好消息是金旻奎、劉智樂刑滿復出，林遼太亦已傷愈歸隊，但今場未必會冒險上陣。
    南區主教練楊正光則指球隊會繼續採取主攻，但指出流浪進攻板斧多，務必多加提防：「雖然流浪呢排表現唔穩定，但伊巴謙同『樂仔』（劉智樂）今季好弗 ，而且神田夢實同林嘉緯係死球專家，所以大家唔好咁易被流浪攞到罰球。」「光Sir」透露上場分別因身體抱恙和家事缺陣的李嘉耀及翟廷峯，已投入操練，但是役會否擔正有待觀察，而杜馬思因累積5張黃牌需要停賽。
    季中加盟南區的積遜（Jackson）則表示球隊上場落敗，今場會力求反彈：「流浪都係有實力嘅對手，唔可以睇小，但為咗喺聯賽榜追近前面嗰幾隊，今場一定要贏。」此外，Jackson坦承南區剛應付對東方的激戰，體力難免有影響，但認為球隊有足夠人腳應付密集賽程。