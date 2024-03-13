港超聯 標準流浪夜戰冠忠南區
2024年03月13日 19:00
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港超聯：標準流浪 vs 冠忠南區
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「中銀人壽香港超級聯賽」第11周補賽，周三（13日）假旺角大球場上演，由標準流浪惡鬥冠忠南區。雙方今季首次碰頭，流浪由奧利斯把關，金旻奎、林堂真鎮守後防，神田夢實在中場派牌，前線三叉戟為上形洋介、伊巴謙及劉智樂。南區派出古安奴、川瀨浩太扼守中路，基斯負責中場掃蕩，陳傲軒及艾華在兩翼，支援史提芬彭利拿攻堅。
標準流浪正選：
30 奧利斯 [GK]
4 金旻奎
6 杜國榆
7 劉智樂
12 盧均宜 [C]
16 林衍廷
18 上形洋介
19 姚浩明
21 伊巴謙
23 林堂真
44 神田夢實
後備：
1 盧兆崎 [GK]
10 林嘉緯
17 龍梓軒
20 趙正宇
22 馬榕生
25 梁凱俊
28 陳耀祖
89 歐陽耀冲
冠忠南區正選：
25 [GK] 伍瑋謙
4 川瀨浩太
5 古安奴
6 基斯
7 史提芬彭利拿 [C]
18 艾華
22 陳潤潼
24 鞠盈智
26 陳凱柏
28 陳傲軒
33 冨樫凌央
後備：
1 [GK] 蔡子濤
31 [GK] 顏翱天
8李嘉耀
11 佐佐木周
13 梁祐維
15 黎格爾
16 翟廷峯
19 趙聡悟
20 游卓峰
21 馬文政
23 容昊
90積遜
「中銀人壽香港超級聯賽」周三（13日）假旺角大球場，上演第11周補賽由標準流浪惡鬥冠忠南區，雙方今季首次碰頭，流浪連續4場不勝，而南區則剛被打破近12場不敗之身，是役為重返勝軌，兩隊一定拚到盡！（on.cc東網周三晚上8時按次收費直播）
標準流浪上場「賽馬會菁英盃」分組賽僅與晉峰踢成2比2，近況未如理想，當中對上3場共失了8球，總監李輝立（Philip）承認後防的確須要改善：「龍門可能之前少踢，落到場慌張啲，季中補充嘅兩個中堅又係技術型，唔係硬淨嗰類，加埋嚟自日本、南韓，大家各有各踢唔溝通，幾場波都係咁，一畀人劏穿就冇。」
今場面對實力份子冠忠南區，Philip強調球隊一定不會急於搶攻，會先做好防守，並以不失球為目標：「場場波都係輸幾球再追，好辛苦，我哋可能攻係攻到，但唔好以為自己隊波好叻。咪學東方上場對南區打少個咁踢，試下10個企喺禁區，睇吓會唔會可以唔使失波。」好消息是金旻奎、劉智樂刑滿復出，林遼太亦已傷愈歸隊，但今場未必會冒險上陣。
南區主教練楊正光則指球隊會繼續採取主攻，但指出流浪進攻板斧多，務必多加提防：「雖然流浪呢排表現唔穩定，但伊巴謙同『樂仔』（劉智樂）今季好弗 ，而且神田夢實同林嘉緯係死球專家，所以大家唔好咁易被流浪攞到罰球。」「光Sir」透露上場分別因身體抱恙和家事缺陣的李嘉耀及翟廷峯，已投入操練，但是役會否擔正有待觀察，而杜馬思因累積5張黃牌需要停賽。
季中加盟南區的積遜（Jackson）則表示球隊上場落敗，今場會力求反彈：「流浪都係有實力嘅對手，唔可以睇小，但為咗喺聯賽榜追近前面嗰幾隊，今場一定要贏。」此外，Jackson坦承南區剛應付對東方的激戰，體力難免有影響，但認為球隊有足夠人腳應付密集賽程。