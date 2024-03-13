美斯叉足電　國際邁亞密做大騷

中冠盃16強次回合上演美職內訌，國際邁亞密返主場再鬥拿舒維爾。首回合國際邁亞密力戰下逼和2比2，日前聯賽獲休息嘅王牌美斯，今仗好大機會復出，隨時與拿舒維爾鬥攻，3.5球入球大有計。（周四早上8時15分開賽）

國際邁亞密於首回合飽食驚風散，落後2球劣勢下，憑美斯同蘇亞雷斯各省1粒逼和2比2。國際邁亞密喺日前聯賽對CF蒙特利爾，一口氣正選收起美斯、「阿蘇」同布斯基斯，後兩者於下半場中後段才後備入替，美斯更以「街坊裝」睇足全場，最終輸2比3，亦係佢哋今季聯賽首嘗敗仗。

賽後主帥馬天奴表示收起美斯並非受傷，純粹係體能問題，抖到夠今仗應該可以候命，美斯今季各項賽事已入4球及交出1次助攻，有佢同冇佢對進攻影響甚大。不過國際邁亞密防守麻麻，近3場全開4球或以上，明顯重攻輕守。

另邊廂，拿舒維爾都唔係善類，首回合領先下未能贏波堅唔抵，但前鋒沙菲爾保包辦晒2個入波，單計中冠盃佢已入3球，難怪拿舒維爾喺今屆中冠盃3場已入9粒，各項賽事近4場亦有3次開4球或以上，預計今場都係大手交易，大盤有買趁早。

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