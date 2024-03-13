希斯基：科拿路利帶領墨爾本「勝利」

今場墨爾本打吡戰對雙方今季餘下賽事都各有所求，西部聯將希望可以擺脫榜尾位置，而墨爾本勝利則以常規賽榜首位置為目標。

西部聯近況相當好，對上5場聯賽錄得3勝1和1負的成績，看來已成功從谷底反彈。我認為，他們能夠重返正軌的主要功臣是領隊艾萊斯，他帶領球隊起死回生，令球員相信球季並非已經完結。

至於在球場上，丹尼爾彭夏是門前最具把握力的核心球員，而我相信西部聯的右路可以為墨爾本勝利帶來1問題，事關右閘祖舒亞列斯頓及中場拉治蘭威爾斯確是表現得非常合拍。

墨爾本勝利上輪聯賽作客擊敗了阿德萊德聯，終止球隊兩連敗成績，而於該仗梅開二度助球隊贏波的科拿路利亦結束了入球荒。我認為，科拿路利的表現對球隊能否奪冠舉足輕重，皆因他不但能夠取得入球，還可以令對方防守出現問題，有能力拉散對方防線，令敵方守衞離開自己崗位，為隊友製造出空位入波。

正因如此，科拿路利今仗將會產生最大的入球威脅，而他於前線的領軍能力，亦應該可以為丹尼爾阿辛尼、麥赫治及維里皮利等進攻球員，於前場帶來一些空間和用波時間。兩隊賽前都相信自己有能力贏波，但我預計，墨爾本勝利最終可險勝西部聯，全取3分而回。