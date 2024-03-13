港超聯　冠忠南區贏標準流浪4球

「中銀人壽香港超級聯賽」第11周補賽，周三（13日）假旺角大球場上演，由標準流浪惡鬥冠忠南區。南區憑艾華、史提芬彭利拿、基斯及積遜各入1球，最終以4比0擊敗流浪，後者聯賽錄得5連敗。

雙方今季首次碰頭，流浪由奧利斯把關，金旻奎、林堂真鎮守後防，神田夢實在中場派牌，前線三叉戟為上形洋介、伊巴謙及劉智樂。南區派出古安奴、川瀨浩太扼守中路，基斯負責中場掃蕩，陳傲軒及艾華在兩翼，支援史提芬彭利拿攻堅。

南區開賽5分鐘先食一記詐胡，基斯接應鞠盈智罰球，力壓金旻奎頭槌頂入，但球證翻查VAR後指有球員越位在先，判入球無效。流浪之後站穩陣腳，35分鐘神田夢實交出長傳，伊巴謙轉身順勢一抽，被伍瑋謙撲出。6分鐘後姚浩明落底傳中，伊巴謙勁射同樣未能射破Ivan十指關。不過臨完半場，南區一次反擊，艾華窄角度射入，半場領先流浪1球。

易邊後南區換入佐佐木周，53分鐘再下一城，史提芬彭利拿禁區內被姚浩明拉跌，球證直指十二碼，「肥彭」親自操刀破網。69分鐘流浪差點再失多球，陳耀祖飛身阻擋冨樫凌央起腳時不慎犯手球，南區獲得今場第2球十二碼，基斯主射卻被奧利斯「捉到路」救出。 不過81分鐘基斯將功補過，禁區頂遠射死角入網，加上補時階段積遜為南區埋齋，最後以4比0擊敗流浪，全取3分。