港超聯　宣布季後退役　盧均宜：想攞菁英盃作結

標準流浪周三（13日）在旺角大球場出戰「中銀人壽香港超級聯賽」，最終以0比4不敵冠忠南區，聯賽錄得5連敗。賽後年屆39歲的後衞盧均宜，透露今季過後便會掛靴，並盼捧走「賽馬會菁英盃」，為生涯劃上美滿結局。

標準流浪今場面對南區在臨完半場失守，易邊後壓前搶攻下，最終大敗一場，賽後擔住右翼衞的盧均宜，承認球隊踢得太急：「下半場要主動出擊，有少少心急，浪費咗好多機會。依幾場都係咁，無咗以前好有耐性咁製造空位射波。」流浪近況未如理想，當中失球數字亦十分多，「均宜」認為後防變動大屬主要原因：「可能係默契、配合唔太好，導致失誤都多，加上林遼太又傷咗，我諗都要啲時間改善同適應。」

「均宜」轉眼間已踏入39歲，同時他更透露自己季後將會退役：「打埋依季我都完，決定唔踢，因為都攰，想畀啲後生去踢。其實開季都有依個念頭，始終自己好多傷，狀態又慢慢跌緊。」流浪早前成功殺入「賽馬會菁英盃」4強，「均宜」又盼捧走「賽馬會菁英盃」作結：「幫球會睇吓可唔可以攞到『菁英盃』，叫做以最好結局完結職業生涯。」