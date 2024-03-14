歐聯8強出爐！馬體會絕地反擊　12碼淘汰國米

歐聯16強次回合周四(14日)凌晨結束，西甲勁旅馬德里體育會喺出局邊緣絕地反擊，憑迪比完場前「救命波」起死回生，馬體會最終互射12碼淘汰國際米蘭。同日多蒙特擊敗燕豪芬，歐聯8強全部出爐，分別為曼城、阿仙奴、皇家馬德里、巴塞隆拿、馬德里體育會、拜仁慕尼黑、多蒙特同巴黎聖日耳門，周五(15日)會進行8強同4強對賽抽籤。

首回合落後0比1嘅馬體會，今仗返主場積極進攻，但攻唔入之餘更喺33分鐘再輸多球，費達歷高迪馬高接應回傳勁射破網。總比數輸到0比2；馬體會2分鐘後即有回應，基沙文把握對手解圍失誤射入。下半場馬體會繼續施壓，終於去到87分鐘，後備上陣嘅迪比禁區快腳射入，總比數追成2比2平手。

加時階段雙方再冇入波，要用互射12碼決勝，馬體會雖然有沙奧尼古斯宴客，幸門將奧比歷表現神勇，連救阿歷斯山齊士同卡拉臣嘅射門，去到關鍵嘅第5輪，國米王牌前鋒拿達路馬天尼斯炒高，馬體會最終喺互射12碼贏3比2晉級8強。

馬體會教練施蒙尼賽後表示：「好感激喺馬體會遇到嘅所有事情，我哋一直戰鬥、一直進步，球員亦付出所有，今場全隊發揮好好。我冇睇到12碼，因為我睇親都冇乜好結果，當奧比歷踢得好，其他球隊好難贏到我哋。」展望8強賽事，施蒙尼話：「8強入面全部都係勁旅，肯定會好精彩。」