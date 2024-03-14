【澳職】西部聯半和抗墨爾本

今日下晝澳職獨腳戲，西部聯主場迎戰墨爾本勝利。西部聯雖然排包尾，但近期表現明顯有起色，墨爾本勝利一向穩陣行先，初段唔會輕舉妄動，半場和值得捧場。（無綫myTV SUPER周四下午4時直播）

包尾大幡西部聯，早排真係人見人欺，全無還手之力，一度試過14場贏得1場咁大把，好彩近期終於從谷底反彈，近5場取得3勝1和1負。西部聯之前咁頹係因為經常太早失波，焗攻之下空群而出，雖然佢哋攻力唔曳，但防守實在太差，搞到愈踢愈差，好彩近期對症下藥，上半場防守尤其集中，近4場半場只失1粒，其中3次半場開0比0，球隊近期多次保持半場不失，成為反彈主因。

另邊廂，「3哥」墨爾本勝利上場以2比1擊敗阿德萊德聯，終止聯賽兩連敗，射手科拿路利更加省兩粒，結束早前入球荒，重拾信心，爭逐常規賽冠軍仲未絕望。墨爾本勝利雖然今季聯賽踢咗21輪，只係輸過3場咁大把，但當中竟然有10場係打和，踢法比較保守，特別係比賽初段非常謹慎，單計近5場就有4次開半場和，包括上月中主場反勝今場對手西部聯2比1，半場都係「窿窿」，預計兩軍都習慣初段小心為上，半場和不妨再追。

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