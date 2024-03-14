蘇黎世兒童籃球訓練營　培育小苗子投入運動樂趣

年度盛事「蘇黎世保險香港學界3X3籃球挑戰賽」上週五先舉行了賽事啟動禮，而緊接啟動禮後的周末及周日（9日及10日），大會於奧海城舉辦「蘇黎世兒童籃球體驗營2024」，由專業導師教授籃球技巧之餘，更向各位參加者送出籃球裝備選手包，鼓勵小朋友投入籃球運動。

有份出席兒童體驗營的蘇黎世保險（香港）行政總裁許金桂認為，培育下一代兒童是社區的可持續發展的重要方向之一，亦致力扶持下一代的身心發展以及培養他們對體育運動的興趣，希望小朋友從小培養運動習慣，為香港體壇注入新力量，對個人、整個運動生態圈都有正向發展。

主辦單位今年亦已連續第四年與非牟利社福機構 —香港遊樂場協會合作舉辦NGO Day，邀請到60名基層家庭兒童在3月9日免費參加體驗營活動，透過有趣的訓練遊戲，讓孩子們得到不一樣的籃球樂趣。

蘇黎世保險(香港) 人壽保險業務行政總裁歐睿暉率領的義工同事，落力一同參與訓練活動，與參加者打成一片，度過了歡樂的籃球體驗日。

第4屆「蘇黎世保險香港學界3X3籃球挑戰賽」將於5月11日起展開，至7月3日上演決賽。今年預計將有128支中學球隊參加，英華書院和滙基書院（大坑東）將分別於男、女子組力爭衞冕。