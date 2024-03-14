希斯基：噴射機「阿聯」累鬥累

紐卡素噴射機及阿德萊德聯近7仗都未嘗一勝，聯賽榜方面跌到落下游位置，所以雙方都渴望能重開勝利之門。

紐卡素噴射機於最近7仗中有4場取得和局，表現看似未算很差，但我不認為他們可以重返正軌。事實上，他們的踢法非常開放，導致後防有很多失球出現，這正正是問題的根源所在。

上輪聯賽他們在兩球領先珀斯光輝的情況下，最終在比賽末段失球而被迫和2:2，防守表現相當差勁。我認為，他們未能好好應付對方的傳中球攻勢，同時亦給予對方在自己的後場太多空間了。

令人感到欣慰的地方，就是他們入球頻頻。我之前曾經說過史譚迪路普路斯的威脅，儘管他對珀斯光輝時沒有入球進帳，不過他都有份參與建立兩個入球。我亦感到左閘莫拉基斯上前助攻時相當具危險性，所以今仗要留意他在邊路進攻時的演出。

阿德萊德聯近7場聯賽有6場輸波，其中對上4場更是全敗收場。跟紐卡素噴射機一樣，他們知道如何取得入球，但問題也是失球太多，即使近5仗一共攻入8球，但卻只取得1分。

年青前鋒盧卡祖雲奴域近3仗一共攻入兩球，而我亦十分高興看到伊蘭觀達於不敵墨爾本勝利一仗中終於取得入球，打破幾個月的入球荒。

我認為阿德萊德聯的年青鋒將是面對紐卡素噴射機時，球隊的進攻關鍵，但由於雙方後防漏洞百出，所以我預計今仗兩隊都有入球進帳，但最終打成平手，同告失分。