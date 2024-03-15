利物浦瘋狂殺戮　兩回合轟11球闖歐霸8強

沙拿今季各項賽事已入20球。(Getty Images)

英超勁旅利物浦喺歐霸盃盡展超班氣勢，周五(15日)凌晨16強次回合，「紅軍」再開殺戒主場大勝布拉格斯巴達6比1，兩回合合計以極誇張嘅11比2成績晉級8強。王牌前鋒穆罕默德沙拿今場1入波+3助攻，成為利物浦創會131年以來，首個連續7季入至少20球球員，名留青史。

利物浦首回合作客贏5比1，但今場仍然冇放軟手腳，連上仗對曼城做後備嘅沙拿都復任正選，頭15分鐘就將客隊打爆。7分鐘達雲紐尼斯為利物浦領先，1分鐘後沙拿助攻波比奇勒再入1球，佢自己就喺10分鐘射成3比0，14分鐘沙拿再交助攻畀加普贏到4比0，布拉格斯巴達就喺完半場前破蛋。

換邊後「紅軍」繼續搶攻，48分鐘沙拿交出助攻「帽子戲法」，造就蘇保斯拉爾入第5球，加普就喺55分鐘埋齋贏6比1，兩回合加埋狂勝11比2。利物浦成為2017年嘅里昂(11比2贏阿爾克馬爾)後，歐霸盃史上第2支喺淘汰賽拎到11個入球球隊。

今場入波係沙拿今季各項賽事第20球，亦係佢連續7季入波達到20球大關，打破威爾斯傳奇前鋒魯殊連續6季20+入球嘅利物浦紀錄。領隊高普賽後話：「我原本諗住換走沙拿(休息)，但波比奇勒受傷打亂咗計劃，我叫沙拿唔係跑返去回防，我諗係我有史以來第一次叫球員停止防守，至少沙拿已經完全準備好。」