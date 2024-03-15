吳安儀携溫家琪闖女子世錦賽8強　力爭第4冠

首次在中國上演的WWS世界女子桌球錦標賽，經過一輪小組爭逐後，香港「四眼Cue后」吳安儀携今季重返英式桌球的溫家琪，躋身最後8強，前者力爭第4度染指世界冠軍，並向重返男子職業巡迴賽進發。

比賽在東莞常平舉行，港隊今屆共派出11位女將爭逐，上月剛贏得阿爾巴尼亞世界公開賽的吳安儀，在小組四戰全勝出線，16強輕鬆以4比0淘汰中國的鄧新順，篤定8強席位，將與去年贏得U21的世錦賽冠軍、印度的Anupama Ramachandran爭逐。

至於曾經與吳安儀夥拍女雙屢獲獎牌的溫家琪，過去幾年主力發展美式桌球，而今季重返英式，試圖雙線出擊，她在世錦賽亦愈戰愈勇，小組以3勝1負首名出線直闖16強，與隊友張綺婷「內戰」，並在落後兩局下連追4局，以4比2反勝躋身8強，將與中國名將白雨露碰頭，將是一個考驗。

今屆賽事共有45位球手參加，先分9個小組進行循環賽，每組首名直入16強，次名出線則要先打附加賽爭16強資格。是次冠軍可以獲得未來兩年男子職業巡迴賽的「外卡」資格；12屆世界冠軍英國名將伊雲絲以４比０擊敗上屆冠軍泰國的Siripaporn Nuanthakhamjan，取得另一個8強席位，而世界「一姐」泰國的勒查露則贏英國的簡娜，篤定8強。