意甲成歐霸盃大贏家　西甲全軍覆沒

歐盃霸8強全部誕生，意甲球隊成為大贏家，獲得3個席位，包括AC米蘭、羅馬、阿特蘭大，一洗歐聯全部出局嘅頹勢。反觀喺歐聯8強佔3席嘅西甲球隊，卻喺歐霸盃全軍覆沒，可以話係風水輪流轉。

意甲「二哥」AC米蘭繼首回合主場贏4比2之後，次回合作客再以3比1輕取布拉格斯拉維亞，晉級過程非常輕鬆，球迷都好期待「紅黑兵團」能夠同利物浦合演「夢幻決賽」。

至於羅馬雖然次回合作客0比1不敵白禮頓，但因為首回合大勝4比0，兩回合合計仍然贏4比1晉級。阿特蘭大主場以2比1擊敗士砵亭，兩回合合計贏3比2

另外，維拉利爾雖然次回合主場以3比1擊敗馬賽，但始終收復唔到首回合輸0比4失地，令今屆歐霸8強冇西甲球隊。呢項賽事有「西維爾盃」之稱，因為西維爾近18年7次奪冠，由於西維爾歐聯分組賽事包尾出局，無緣轉戰歐霸盃，終於可以為賽事增添新鮮感，都係一件好事。歐霸盃8強將於香港時間周五(15日)晚8點抽籤。

歐霸盃8強

AC米蘭(意甲)

阿特蘭大(意甲)

羅馬(意甲)

利物浦 英超)

韋斯咸(英超)

賓菲加(葡超)

利華古遜(德甲)

馬賽(法甲)