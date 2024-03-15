阿德萊德聯防守差　噴射機主W值博

澳職賽事，紐卡素噴射機主場迎戰阿德萊德聯。兩隊可謂難兄難弟，紐卡素噴射機排第10，阿德萊德聯排11，實力相差無幾，不過今場係噴射機爭取勝仗嘅好機會，事關阿德萊德聯作客表現奇差，近6場作客全敗，噴射機前鋒只要發揮正常，主勝手到拿來。（無綫myTV SUPER周五下午4時45分直播）

紐卡素噴射機近況疲弱，近7場只得4和3負未贏過，不過計表現其實唔差，例如上場領先2球優勢下，竟然喺末段被珀斯光輝逼和2比2，咁都攞唔晒3分真係要好好檢討，今場對住另一同級對手阿德萊德聯，仲係主場出擊，球隊上下都急於爭取勝仗，希臘裔澳洲前鋒史譚迪路普路斯今季累積攻入14球，入球有保證，只要今場打醒十二分精神做好防守，自然可以贏波。

相比之下，阿德萊德聯近況更差，近7場1和6負，而且近6場作客輸晒，防線表現更係慘不忍睹，已經連續18場有失波，對上一場保持清白，要數到去年10月尾對墨爾本城，但係前鋒埋門把握力麻麻，日本前鋒指宿洋史累積入9球已經係全隊最多，今場可以話係紐卡素噴射機爭取贏波好機會，主勝值得支持。

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