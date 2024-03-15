單車國家盃香港站　港隊男團競速遭DQ

「UCI國家盃場地單車賽香港站」周五（15日）假香港單車館展開，港隊首日出戰男女子團體競速賽，男子隊因兩次起步失誤被取消資格，女子隊則在資格賽止步。20歲港將莫沚駿承認首次主場參加國家盃感到緊張，壓力影響發揮：「第一次遇到這個情況，有點可惜，令我們上了寶貴一課。」

香港代表杜棹熙、翁浚皓和莫沚駿合作出戰男子團體競速項目，可惜先後偷步違規，最終未能完成賽事。女子團體競速賽方面，香港的楊礎搖、吳思穎、程嬿珊於資格賽踩出50秒710，在11隊之中敬陪末席，無緣以前8名晉級正賽。

負責首棒的莫沚駿（Ivan）賽後難掩失望，他表示：「今次是我們第一次在主場鬥男子團體競速，兩次都出發不到，都有少少可惜。第一次出發的時候，閘機夾住了我的『尾碌』，所以我就衝了出去，然後就向前撲，差少少就倒地，太緊張所以出現了失誤。」

莫沚駿17歲起加入香港單車隊，杭州亞運前起與杜棹熙、翁浚皓專攻團體競速項目，至今合作2年半時間。今次是Ivan第一次主場參加國家盃，雖因失誤提早結束比賽，不過他未感氣餒，期待在之後的大賽繼續成長：「這是我們平時練車的場地，當然想在主場做到最好，既然今次做不到就等下次，下次一定有機會，會記住今次的教訓。」

香港單車隊前總教練沈金康去年退休後，由法籍新教練達海飛首次率隊主場比賽，他直言對賽果感到意外：「他們要明白，第一次起步時出現失誤，第二次應該要更加保守。其實昨天他們在訓練中交出了最佳的表現，所以我對他們的表現充滿信心，沒有預料到我們最後竟然無法參與。賽果令人感到沮喪，這是隊伍的錯誤，我們不能怪罪其中一位車手，希望今日的比賽可以提升他們。」

上月於「2024亞洲場地單車錦標賽」奪得2銀2銅的香港「小女車神」李思穎將於周六（16日）登場，她將夥拍梁穎儀出戰女子女子麥迪遜賽，成為焦點。

22歲的李思穎早前透露，署任總教練達海飛為港隊帶來新衝擊，早前於大帽山訓練頗有新鮮感，體能亦有所加強，期待主場有更佳表現。港隊現時在女子麥迪遜奧運排名暫列第15位，僅領先烏茲別克1位，因此港隊在今站和加拿大站國家盃成績，對於能否取得巴黎奧運入場券相當關鍵。

「UCI國家盃場地單車賽香港站」一連三日於香港單車館舉行，港隊次日出戰男子凱林賽（杜棹熙、翁浚皓）、男子全能賽（曹啟光）、女子爭先賽（楊礎搖、吳思穎）及女子麥迪遜賽（李思穎、梁穎儀）。