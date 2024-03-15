學界精英足球　巔峰對決！英華男拔決賽爭崩頭

「全港學界精英足球比賽」周六（16日）假蒲崗村道公園球場上演決賽，英華書院與拔萃男書院，爭奪冠軍寶座。暌違10年再闖精英賽決賽，英華今場誓要延續今季強勢表現，向強敵發起挑戰，至於男拔作為上屆決賽份子，必然希望重奪精英賽王者頭銜，學界巔峰對決一觸即發。（無綫電視翡翠台周六下午2時30分直播）

相隔多年重返精英賽舞台，英華書院今屆表現令人喜出望外，先後淘汰地利亞修女紀念學校(協和)、仁濟醫院董之英紀念中學，以及4強以1比0擊敗香港國際學校，3場0失球姿態，繼2013/14學年再入決賽，對此領隊老師羅漢良表示：「精英賽強隊林立，英華的目標是踢好每一場比賽，過去4場比賽我們都能保持不失球，下場決賽，我們會以挑戰者心態應戰，期望捧盃而回。」

早前獲深水埗提拔上1隊的英華翼鋒利焯楠，就表示會以平常心去面對今場決賽：「都唔會去諗好多嘢，反而想好好去享受場比賽，始終有啲隊友準備考DSE，可能係最後一次同佢哋踢波。希望跟住教練嘅指示去做，盡力為英華而戰。」

男拔上屆於決賽飲恨失落冠軍，今屆捲土重來，擊敗港青基信書院、中華傳道會李賢堯紀念中學後，再於4強淘汰衞冕之師聖若瑟書院。其中陳丞臻至今已斬獲5球，射手榜僅落後仁濟醫院董之英紀念中學黃孔馳1球，對於最佳射手之爭，這位男拔隊長表示：「攞到神射手會係額外獎勵，但首要以球隊為先，球隊贏波大家都開心，唔想辜負嚟現場打氣嘅老師、同學及家長。」

男拔陣中不乏已在港超嶄露頭角的球員，其中包括效力理文的詹皓臻，繼港九區D1再遇英華，這位男拔中堅強調對手不容小覷：「雖然之前D1贏過英華，但對手今屆一路以來都贏咗好多強隊，所以我哋唔會輕敵。」