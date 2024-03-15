港超聯　標準流浪晉峰鬥踢爭氣波

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（16日）下午，同時不同地上演兩場賽事，其中標準流浪坐鎮青衣運動場主場面對晉峰。流浪近5場聯賽全敗，而「粉紅兵團」近況亦半斤八両，對上6場聯賽全輸。雙方為求終止連敗頹勢，今場定必有惡鬥！（周六下午3時開賽）

標準流浪上場再大敗予冠忠南區，總監李輝立（Philip）承認多名主力離隊後，球隊實力的確不及之前，餘下賽事要考教練功夫：「揾嘅球員真係唔夠之前咁理想，其實都仲有一定實力嘅，教練自己去執囉。我做到只係負責買餸，但就算咩都冇買，得罐午餐肉都可以煮到好嘅餸。」球隊近況差勁，Philip卻稱比賽逐場計，自己賽前亦特意去鼓勵一班球員，相信士氣不會太差。值得一提，基藍馬因早前騷擾或辱罵裁判員，與仍未傷愈的林遼太繼續只能作壁上觀。

南韓中堅金相佑（Kim）今季在晉峰站穩正選，但初戰港超的他，認為自己表現仍有待提升：「要時間適應港超節奏，希望之後做多啲高位攔截、逼搶，唔好淨係留喺禁區防守。不過同鄉金賢昊季中加盟後，踢得自在咗，始終大家同聲同氣。」「粉紅兵團」上場剛在「賽馬會菁英盃」打和流浪，但Kim相信今場戰況將截然不同：「佢哋聯賽可以出番主力，相反我哋依然以年青球員為主，一定好難踢，希望盡力爭取贏波，同埋保持零失球。」