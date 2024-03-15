歐聯8強抽籤　阿仙奴撼拜仁　曼城又對皇馬

歐聯8強周五晚(15日)進行抽籤，阿仙奴遇上德甲班霸拜仁慕尼黑，衞冕嘅曼城則連續3屆淘汰賽對上皇家馬德里，而且兩支英超球隊同線，如果雙雙晉級，將會在4強相遇。

拜仁慕尼黑可說是阿仙奴「剋星」，自2000年以來，雙方5次在淘汰賽相遇，阿仙奴都被對方淘汰出局，對上一次碰頭在2017年，兩回合都以1比5大敗，總比數輸2比10出局，而拜仁射手哈利卡尼效力熱刺多年，亦視阿仙奴為死敵；至於曼城同皇馬就係老對手，對上兩屆都在4強碰頭，各淘汰對手一次，獲勝一方最後都能奪冠。

至於另兩場對碰，馬體會對多蒙特實力相當，至於巴黎聖日耳門對巴塞隆拿，雙方主帥安歷基與沙維屬巴塞系同門師兄弟，將會正面對決。

歐聯8強首回合將於4月10日或11日凌晨舉行，次回合則於首回合一周後，4強首回合在5月1日或2日凌晨舉行，次回合於首回合一周後，今屆決賽將於6月2日凌晨假倫敦溫布萊球場上演。

歐聯8強抽籤結果：

上線

馬德里體育會 對 多蒙特

巴黎聖日耳門 對 巴塞隆拿

下線

阿仙奴 對 拜仁慕尼黑

皇家馬德里 對 曼城