港超聯　東方鬥理文 合演矛盾之爭

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（16日）尾場上演重頭戲，東方坐鎮旺角大球場與理文合演前列大戰。作為今季港超其中一支防守表現奇佳的球隊，東方已證明有能力與爭標分子抗衡，理文想力保榜首優勢，今場必須諗諗計撕破對手防線，矛盾之爭不容錯過。（港台電視32及on.cc東網周六晚上6時直播）

上場擊敗冠忠南區後，取得兩連勝的東方，以23分登上積分榜第3位。首循環交手，東方曾作客以1比1賽和理文，成為少數成功令「聯賽1哥」失分的球隊，主教練盧比度強調對手始終屬實力較強的一方：「理文同傑志作為爭標球隊實力超班，我哋知道今場贏面唔高，但我哋冇非勝不可嘅壓力，只希望球隊可以延續今季一直以嚟嘅好表現，如果夠幸運，或者有機會再搶到分。」早前因傷缺陣的梁振邦康復進度良好，今場有望復出，上場領紅的巴拉克則要停賽。

東方至今聯賽僅失7球，後防主力丹尼爾絕對功不可沒，這位西班牙兵則指出理文陣中好手如雲，但強調會保持一貫踢法：「佢哋陣容非常豪華，尤其保利臣嘅能力令人難以置信，艾華頓更加好似隻機械野獸，要嘗試限制佢踢波嘅空間，90分鐘嘅比賽咩都可能發生，我哋會嘗試阻止對手。」

港超火力最強的理文近兩場轟入8球，包括上場大派均業北區「4蛋」，主教練曾昭達對球隊進攻表現感滿意：「球隊現時表現係轉趨穩定，希望球隊呢場比賽可以保持到，戰果如何冇人可以保證，但我希望球隊可以做好本分，展現出應有嘅決心。」基華尼頓傷勢反覆，仍需時間康復，至於早前中流感的杜度已經復操，則今場或重返大軍名單。

上場復任正選幫助球隊擊敗北區的張憙延（Marcus），則認為近期自己狀態有所提升：「如果有得落場，希望可以繼續喺邊線製造威脅，從而為隊友創造入波空間。」兩軍首循環戰況緊湊，Marcus就指出今場取勝關鍵，在於能否搶得先機：「對住東方唔可以失波，再睇下可唔可以盡快開到紀錄。」

【兩隊預計正選容】

東方

門將：1.葉鴻輝

後衞：2.賀爾 3.高素巴耶夫 5.鐘樂安 30.黃梓浩

中場：14.余在言 27.馬高斯 21.丹尼爾

前鋒：23.馬希偉 7.巴科爾 11.黃皓雋

理文

門將：28.陳嘉豪

後衞：3.徐宏傑 14.荷西安祖 13.李毅凱 4.立花稜也

中場：6.胡晉銘 16.顏樂楓 7.保利臣

前鋒：8.艾華頓 9.安尼亞 17.張憙延