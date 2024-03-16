【有片】C朗慶祝入波遇襲　隊友慘成「替死鬼」

出片睇奧達維奧艾美臣「中頭獎」

周六(16日)凌晨沙特阿拉伯聯賽，艾納斯憑C朗射入12碼，作客以1比0擊敗吉達艾阿里。呢位39歲葡萄牙國腳曾於上半場入波，唔知越位，仍然跑到邊場慶祝，遭對方球迷掟水樽襲擊，但卻誤中副車，隊友奧達維奧艾美臣慘中「頭獎」，認真無辜。

比賽踢到上半場42分鐘，C朗射門入網，走到吉達艾阿里球迷觀眾席前，做出招牌「SIU」慶祝動作，有人向佢掟水樽，當時C朗同隊友攬頭攬頸，唔為意危險將至，另1位艾納斯嘅葡萄牙球星奧達維奧艾美臣見到水樽飛緊過來，想出手去接，但反應唔切，慘被掟中頭部，立即水花四濺。

換邊之後，C朗68分鐘主射12碼入網，又有人向佢掟雜物，今次輪到另一位隊友阿歷士迪尼斯中招，幸好佢同奧達維奧艾美臣都冇受傷，可以踢足全場，吉達艾阿里因為今次事件，將面對被罰款。

C朗今季聯賽上陣22場入23球及9次助攻，兩項數據都排第1位，艾納斯贏波之後，結束連續2場聯賽失分頹勢，落後榜首希拉爾9分，兼踢多1場，爭標機會唔樂觀。