港超聯　地區打吡！冠忠南區火併均業北區

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周六（16日）其中一場頭場「中銀人壽香港超級聯賽」，香港仔運動場會爆發「地區打吡」，由冠忠南區迎戰均業北區。南區為力爭上游，今場絕不留手；不過北區亦非「易啃」，首循環交手僅以1比2落敗，預計今場依然鬥得激烈。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

南區周中大勝標準流浪迎接這場「地區打吡」，主教練楊正光形容北區實力不容忽視：「北區用波能力好強，首循環對住佢哋都要落後先，好彩最後反勝到，希望今場大家踢得好啲。」「光Sir」指由於賽程頻密，是役會作出輪換，又透露基斯有傷在身，幸好部分傷兵回歸，杜馬思刑滿復出，令調動更靈活。

上仗取得1球進帳的艾華，形容全隊目前狀態出色，但呼籲其他隊友務必維持高昂鬥志迎戰北區：「每隊港超球隊實力好平均，場場都唔易踢嘅，所以大家唔好因為上場贏波就鬆懈，要準備好同北區鍊過。」

均業北區上場慘吞理文「4蛋」，聯賽遭遇兩連敗兼夥粒無收，主教練梁志榮承認球隊進攻表現未如理想：「近兩場係進攻方面唔夠進取，希望球員今場比賽放膽去進攻。」「細榮」續指南區今季成績不俗，並大讚對方陣中兩名曾在傑志與自己合作的年青小將，笑言期待與他們交手：「Sohgo（趙聡悟）同『美斯』（陳傲軒）今季出場多咗，各方面都有進步，希望佢哋繼續努力，日後成為球隊常規正選球員。」陣容方面，上場因病缺陣的柏度能夠候命，惟羅曉聰累積5黃停賽，葉卓文繼續上陣成疑。

翼鋒林樂勤（Jordan）則希望全隊今場更具侵略性，踢得比過去兩場進取。倒戈的Jordan又提道南區今季改由「光Sir」執教後，變得更難應付：「南區今季多咗好多地面組織，唔似以前咁淨係用高波，進攻瓣數多咗。」