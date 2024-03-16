全英賽安賽龍提早出局　男單4強僅得1種子

擁有124年歷史的全英羽毛球公開賽，周五男單出現混亂局勢，世界「一哥」安賽龍大熱倒灶，不敵印尼球手金汀，8強出局，而「二哥」中國的石宇奇又因傷退賽，男單4強僅餘1位種子球手，將肯定誕生新盟主。

曾在2020及2022年贏得全英男單冠軍的安賽龍，爭取第3度封王夢碎，這場8強戰首局輕鬆以21比8拿下，但最近狀態不俗的金汀未有放棄，並且愈戰愈勇，最終以21比18及21比19絕地逆轉，終結對戰11連敗的紀錄，並勇闖4強。

被列為賽事5號種子的金汀過去面對「龍王」曾有段時間頗有心得，雙方生涯對戰的前6次交手中，金汀贏過4次，但自從2021年泰國公開賽後已慘吞11連敗，今仗金汀作絕地反擊，特別在決勝局曾一度打出8比0攻勢，反領先18比12，然而安賽龍力追至18平手，在多板爭逐中金汀在網前撲球得分，但「龍王」質疑越網擊球但抗議無效，最終金汀再放一個虛攻球成功搶分，奠定勝局，順利躋身4強，更成為唯一能躋身今屆全英賽男單準決賽的種子球手；他將於法國的普波夫爭逐決賽席位。

至於另一場準決賽則由印尼的基士堤面對印度的拉克什亞，前者是因中國的石宇奇發燒退賽而晉級，當時基士堤領先21比12。

女單方面則演天后級火拚，前4種子僅中國的奧運冠軍陳雨菲被淘汰，而世界一姐安洗瑩、3號種子中華台北的戴資穎及4號種子日本的山口茜均躋身4強，2016年奧運冠軍西班牙的馬蓮以直落兩局贏陳雨菲，取得另一個女單準決賽席位，將與「寶島球后」對戰。