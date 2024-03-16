翁浚皓競輪賽半準決賽止步　照創個人最佳成績

「UCI國家盃場地單車賽香港站」周六（16日）於將軍澳單車館舉行第2日賽事，翁浚皓在男子競輪賽半準決賽止步，但仍然創下個人最佳成績。

杜棹熙及翁浚皓於男子競輪賽，在各自的小組都未能以首名直接出線，落入復活賽，每組頭兩名可以晉級半準決賽，雖然杜棹熙未能如願晉級，但其後出戰的翁浚皓於末段突圍而出，獲得小組第2成功復活。惟這位車手於緊接的半準決賽及復活賽未再炮製驚喜，無緣準決賽，但已創下個人最佳成績。

翁浚皓繼亞錦賽勇奪競輪賽銅牌後，再在場地國家盃闖入半準決賽，港隊署理總教練達海飛大讚這位車手進步明顯：「他（翁浚皓）在亞錦賽獲得獎牌，信心明顯有所提升，在場上變得更加果斷，加上有少許運氣幫助，終於首嘗半準激決賽滋味，希望他繼續進步。」

另1名港將曹棨光於全能賽亦有好表現，他曹中早前於亞錦賽全能賽收穫銅牌，狀態相當理想，港將於鬥10公里的資格賽中，排第12位，首次晉級全能賽正賽。

至於吳思穎和楊礎搖同日較早前，出戰女子爭先賽資格賽，可惜兩人在40位車手中分別位列第37和38名，無緣晉級正賽，達海飛特別提到楊礎搖可能因為在主場出擊下，太想在主場車迷表現自己，以致在衝刺圈前的節奏太快。