國米歐聯獎金大縮水 或出售拿達路填數

拿達路馬天尼斯上場歐聯射失12碼。(Getty Images)

意甲榜首勁旅國際米蘭喺歐聯16強出局之後，根據意大利傳媒統計，國米嘅歐聯收入比上季少近35%，令財政問題再次亮起紅燈，今夏可能會出售續約談判陷入僵局嘅射手拿達路馬天尼斯。

意大利足球金融媒體《Calcio e Finanza》指出，國際米蘭打入上屆歐聯決賽，獲得1億歐元(約8.52億港元)獎金，但今屆16強止步，只有6,564萬歐元(約5.6億港元)獎金，縮水近35%，令呢支近年財政欠佳嘅傳統豪門再次出現「乾塘」問題，今夏可能需要出售球員填數。

國米陣中以前鋒拿達路馬天尼斯最值錢，估計身價達到1.1億歐元(約9.34億港元)，呢位26歲阿根廷國腳仲有2年合約在身，已開始同會方傾續約問題，據悉佢要求由現時600萬歐元年薪，增加至1,000萬歐元固定年薪，國米方面最多只願意畀800萬歐元固定年薪加獎金，令談判陷入膠着。

拿達路馬天尼斯今季各項賽事上陣36場入26球，獲得巴塞隆拿、巴黎聖日耳門等大球會垂青，如果續約傾唔掂數，國米的確有可能出售佢，以免將來人財兩失。