港超聯 南北地區打吡激和2比2

周六（16日）「中銀人壽香港超級聯賽」其中一場頭場，假香港仔運動場上演「地區打吡」的南北大戰。結果，南區在落後兩球的劣勢下，憑李小恆和積遜的入球，與北區2比2打成平手。

南區是役因艾華抱恙，加上主帥楊正光賽前已表明會作出輪換，致該隊正選陣容出現多過調動 包括復出的翟廷峯，與U22球員梁祐維齊齊擔正；另史提芬彭利拿先任後備，由積遜正選掛帥。至於客軍北區，就有養傷多時的中堅葉卓文復任正選，與拍檔柏度鎮守中路。

今場首個入球於上半場16分鐘出現，馬圖斯左路爆落底線傳中被南區球員閂出，再補一腳省中伍瑋謙入網，北區領先1比0。

落後的南區4分鐘後作出回應，古安奴離門25碼直射罰球，北區門將林駿杰有反應托出底線。27分鐘，演出非常活躍的馬圖斯左邊窄位起腳，遭伍瑋謙撲出底線。南區落後0比1完上半場。

下半場南區作出多個調動，包括由顏翺天入替傷出的伍瑋謙把關，以及由「肥彭」入替鞠盈智。奈何相關調動未見效用，南區便要再度失守，51分鐘被北區前鋒羅港威熨射死角得手，落後至0比2。

但之後戰況出現大逆轉，南區先後於63和65分鐘，由李小恆和積遜建功，將比數改寫成2比2。

領先兩球下被追和的北區，其後力圖再度領先，奈何馬圖斯的近頂被顏翺天神救，之後他再在禁區內起腳，又遭翟廷峯護空門。未能贏波的北區，完場更有韋法頓投訴過激，兩黃一紅被罰離場。

最終兩隊2比2和氣收場，各得1分。