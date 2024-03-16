港超聯　季後掛靴　盧均宜：依然好想入波！

已決定今季後掛靴的標準流浪副隊長盧均宜，在周六(16日)「中銀人壽香港超級聯賽」標準流浪2比0擊敗晉峰之後，榮膺「全場最佳球員」(Player Of The Match)。「雖然踢一場少一場，但我依然好渴望入波！」今年10月便𣼛40歲的「童顏老將」表示。

標準流浪近況欠佳，接連於聯賽落敗，上周六於「賽馬會菁英盃」分組賽亦只能賽和晉峰。經歷周三(13日)對冠忠南區的硬仗後65小時，便要主場出擊與晉峰合演「青衣打吡」，以體能見稱的「均宜」表示，是役尾段已感到十分疲累。「但我哋全隊喺連場失利之後，都好想贏番一場波，所以個個都好搏命！」「均直」賽接受傳媒訪問時謂。

是役踢到最後15分鐘，「均宜」仍不斷跑到對方禁區助攻，甚至有一次攻門射中門框出界，他強調4日內踢了不下175分鐘比賽，已感到非常疲倦，但隨着職業球員生涯進入倒數，所以更想享受每1分、每1秒，他說：「對入球嘅渴望仲好大，淨低嘅比賽已經唔多，但我仍然會為球迷同球會搏盡！」